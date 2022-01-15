السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية في عابدين

تزوير
تزوير

جدد قاض المعارضات بمحكمة عابدين، اليوم السبت، حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بعابدين، والعثور بحوزته على أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية.

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة أمكن ضبطه.

وبإرشاده تم ضبط «عدد من الأختام مقلدين، طباعتين، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، عدد من الأفراخ المُستخدمة في اصطناع بطاقات الرقم القومي، ومبالغ مالية».

وأقر بحيازته المضبوطات واصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قاض المعارضات تزوير التحقيقات الجهات الحكومية أختام منسوبة مسجل خطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

تفاصيل وموعد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022»

2.5 % دون حد أقصى.. «الضرائب» تعلن تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت