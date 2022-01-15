تجديد حبس مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية في عابدين

جدد قاض المعارضات بمحكمة عابدين، اليوم السبت، حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بعابدين، والعثور بحوزته على أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية.

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة أمكن ضبطه.

وبإرشاده تم ضبط «عدد من الأختام مقلدين، طباعتين، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، عدد من الأفراخ المُستخدمة في اصطناع بطاقات الرقم القومي، ومبالغ مالية».

وأقر بحيازته المضبوطات واصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.