آخرهم وائل الإبراشى ومنة شلبى.. بلاغات المشاهير ضد الإهمال الطبى

الإهمال الطبي مسلسل عرضه مستمر يقرب شبح الموت، وآخر واقعة أثارها الرأي العام ما تعرض له الإعلامي وائل الإبراشي نتيجة إهمال طبيب نصب عليه بعلاج وهمي لعلاج أعراض كورونا ولكنه تسبب له في فشل رئوي وتسبب على مدار عام في حصد صحته حتى وفاته.

اتهام طبيب بقتل الإعلامي وائل الإبراشي

تقدم سمير صبري المحامي، وكيلًا عن سحر أحمد محمود عبده شراقي، أرملة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، ببلاغ الخميس الماضي إلى النائب العام، ضد الطبيب «ش. ع»، صاحب مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمي؛ لاتهامه بقتل وائل الإبراشي.

تضمن البلاغ المقيد برقم 134822 لسنة 2022 : «أن الطبيب المبلغ ضده خدع المرحوم وائل الإبراشي بأن لديه أقراصًا سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه بأن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى لن يستطيع أن يفعل له شيء زيادة، وكتب أعجب روشتة في تاريخ الطب جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يوميًا، وأخذ هذا الطبيب يردد أن هذه الجرعة ليس لها اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الطبيب المبلغ ضده، وبدأت الحالة في التدهور وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى، وأصر طبيب الهضم المبلغ ضده على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف برغم أن أرقام التحاليل المخيفة وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع، مما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لا محالة».

وتابع : «وواصل الطبيب المزيف منتحل الشخصية المبلغ ضده طمأنته، وظل المرحوم وائل الإبراشي أسبوعًا على تلك الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب وتواصل مع أساتذة الصدرية ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف تضاربت الآراء بين 60% إلى 90%، وأن الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة مع أساتذة الصدر المحترمين أن يصلحوا آثار جريمة القتل البشعة التي اقترفها الطبيب المبلغ ضده، عاشق الشو الإعلامي الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير، ولكن للأسف لن يستطيع، واتضح بعد ذلك أن هذا الطبيب المجرم كان حريصًا على الاستمرار في ادعاء قدرته على علاج المرحوم وائل الإبراشي، وثبت أن هذا العلاج الخاطئ أدى إلى تليف الرئة الذي عانى منه الإعلامي الراحل عامًا كاملًا قبل أن يفارق الحياة من جراء مضاعفات هذا التليف».

منه شلبي تتهم ممرضتين بالإهمال في علاج والداتها

وتقدمت الفنانة المصرية منى شلبي، ببلا إلى قسم ثاني الغردقة بالبحر الأحمر، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي خلال تمريض والدتها.

وحررت منى شلبي البلاغ اتهمت فيه ممرضتين بالإهمال الطبي عند تلقي والدتها العلاج والرعاية الطبية خلال فترة إقامتها بأحد المنتجعات بالغردقة.

وأشارت الفنانة المصرية من خلال البلاغ إلى أن الممرضتين أهملتا في علاج جرح تعاني منه والدتها، إذ قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، مما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه.

تعرض الإعلامية إيمان الحصري للإهمال

وفي الشهور السابقة، تعرضت الإعلامية إيمان الحصري، لإهمال طبي خلال إجرائها عملية جراحية نتج عنها مضاعفات كثيرة كادت أن تنهي حياتها وسافرت للعلاج بالخارج حتى شفيت وعادت سالمة.

وعلى آثر ذلك تقدمت المحامية مها أبو بكر ببلاغ للنائب العام يتهم المستشفى التي تسببت في مرضها بالإهمال الطبي.

ياسمين عبد العزيز

وداخل مستشفى في منطقة المعادي تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي خلال جراحة تجريها خلال فترة، ولكن نتج عنها إهمال طبي ومضاعفات دخلت على آثرها العمليات عدة مرات، وغرفة العناية المركزة، حتى استقرت حالتها وسافرت للعلاج في الخارج، وعادت عقب تعافيها.

العقوبة الجنائية

وتأتي جريمة الإهمال الطبي وفقًا لما قاله محمد علي، الخبير القانوني، أن العقوبة المقررة لها هو الحبس يصل لمدة عامًا، وغرامة مالية وذلك وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات التي تنص على: «أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه».

كما أوضح أن العقوبة قد تصل إلى سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.