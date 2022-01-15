حسن مالك: شقيقي «أحمد» نصحني بالهدوء والالتزام في التمثيل

شارك الفنان الشاب حسن مالك مؤخرًا في المسلسل الدرامي الجديد “بيمبو” والذي عرض على إحدى المنصات مؤخرًا محققًا نسبة مشاهدة عالية.

ورغم غموض الشخصية التي قدمها حسن مالك في المسلسل إلا أن الحلقات الأخيرة من العمل كشفت عن مفاجأة كبيرة للجمهور وهي أن حسن هو سفاح "الأنفلونسر"، “الدستور” التقت حسن مالك الذي أكد على أنه لم يكن يتوقع هذه الضجة التي أحدثها المسلسل ولكنه كان متوقعًا لتحقيق المسلسل لنجاح كبير خاصة وأنه يقدم فكرة جديدة ومختلفة.

وأضاف أن ردود الافعال التى وصلته حول دوره بالعمل كانت ايجابية للغاية وكنت متوقع تصدر العمل للتريند لأنه مختلف وملىء بالاحداث.

وقال إنه تخوف في البداية من الدور الذي قدمه خلال أحداث المسلسل ولكن منذ عرض الحلقة الأولى للعمل ومشاهدة رد فعل الجمهور بدأ يطمأن.

وأضاف أنه ترشح عن طريق العمل بالصدفة بعد مقابلة بينه وبين المخرج عمرو سلامة، مشيرًا إلى أن شقيقه الفنان أحمد مالك لم يكن له دور في ترشيحه للمشاركة في بطولة مسلسل “بيمبو” وأنه تفاجىء بوجوده في العمل.

وبسؤاله عن الفرق بين التواجد على المنصات الاليكترونية وشاشة التليفزيون، قال “حسن” إنه يعتقد أن المنصات الإليكترونية أصبحت من أكثر عناصر الجذب للشباب خاصة وأنها تمنحهم الفرصة لمشاهدة أي عمل في أي وقت دون الارتباط بموعد محدد عكس التليفزيون خاصة وأن الاعلانات سببًا في عزوف الشباب عن التفاعل مع شاشاة التليفزيون واللجوء للمنصات.

وعن تعاونه مع شقيقه أحمد في “بيمبو” قال حسن إنه كان متخوفًا في البداية من العمل والتعاون معه في أول عمل يجمع بينهم ولكن بدأ هذا التخوف يزول شيئًا فشيئًا عقب بدء التصوير.

وكشف حسن عن لجوءه لكورسات وورش التمثيل بشكل مكثف لاصقال موهبته إلى جانب دراسته الأعلام مشيرًا إلى أنه يعشق التمثيل بشكل كبير وسوف يستمر به.

على جانب آخر كشف حسن مالك عن نصائح شقيقه أحمد له قائلًا: “أحمد نصحني بالهدوء والالتزام وأن أكون صادقًا ومتفاعلًا مع الدور الذي أقدمه حتى يصدقني الجمهور”.

وأشار حسن إلى أنه لم يتعاقد حتى الآن على المشاركة في أي عمل جديد لموسم رمضان 2022 ولكنه يتطلع للمشاركة فى السينما خلال الفترة المقبلة.

وقدم حسن مالك شخصية "شادي" فى مسلسل “بيمبو” الذي كان مفاجأة المسلسل والمتحكم في الكثير من الأمور، حيث ظهر بشخصية الشاب المدمن للمخدرات والمدمن لألعاب الفيديو، يجلس طوال الوقت أمام شاشة الحاسوب، ويتحدث مع أشخاص يلاعبهم، لكن خلف كل هذا كان هناك تخطيط لشيء أكبر.