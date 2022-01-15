السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول ست طائرات لقوات حفظ السلام إلى روسيا قادمة من كازاخستان

كازاخستان
كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، وصول الطائرات الست الأولى من قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار "سيفيرني" في مدينة "إيفانوفو" الروسية قادمة من كازاخستان.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أوردته وسائل إعلام روسية، أنه بعد هبوط اللوح الأخير في المطار، ستُقام فعاليات رسمية للقاء المظليين الروس الذين أتموا جميع المهام باحترافية وفي نهاية التجمع الرسمي، سيبدأ الأفراد في تفريغ المعدات من أجل المغادرة اللاحقة إلى نقطة الانتشار الدائم.

وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أعلن الأربعاء 12 يناير الجاري، بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" الروسية، التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" من كازاخستان، ابتداءً من يوم الخميس.

وأرسلت روسيا، بطلب من الرئيس الكازاخستاني، قوات مشتركة إلى كازاخستان لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما سبب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.

كازاخستان وزارة الدفاع الروسية معاهدة الأمن الجماعي مطار سيفيرني حفظ السلام

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وائل لطفي

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