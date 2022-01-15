انتظام اللجان الامتحانية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام سير لجان الامتحانات، للصف الرابع الابتدائي، بالمنطقة الشرقية، بإدارة المرج التعليمية، وإدارة عين شمس التعليمية، وإدارة المطرية التعليمية، وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وأكدت المديرية، على التزام كافة المدارس الابتدائية، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للطلاب والمراقبين داخل اللجان الامتحانية.

من جانبه تفقد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أعمال الامتحانات منذ فجر اليوم، واطمأن لانتظام سير اللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد مدير المديرية، على انعقاد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية واستمرارها واستعدادها لتلقي أية شكاوى والتدخل السريع حال حدوث طارئ.

بدأت صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية، الآن، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 20 سؤالاً والهدف من الأسئلة قياس نواتج التعلم والمهارات التي اكتسبها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول فى المنهج الدراسى، كما أن الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، وتم وضعها من خلال الوزارة واختارت الإدارات التعليمية الأسئلة لكل مدرسة، فيما أوضحت المدارس أن الطالب يجيب عن الأسئلة في نفس ورقة الامتحان.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم، عدة تعليمات للمديريات التعليمية، لإعداد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الرابع للعام الدراسي ۲۰۲۱/ ۲ ۲۰۲م.

وتمثلت هذه التعليمات في التالي:

١- الالتزام بالأسئلة الموجودة في بنوك الأسئلة وعدم إضافة أي أسئلة خارج هذا النطاق.

٢- تغطى الاختبارات كافة دروس المقررات إلى نهاية شهر ديسمبر، مراعيا تغطية المهارات المختلفة في اختبارات اللغات.

٤- عدد مفردات الاختبار 15 مفردة، ولكل مفردة درجتان، باستثناء مادة اللغة العربية، فعدد مفردات اختبارها 20 مفردة لكل مفردة درجة ونصف.

٥- درجة الاختبار 30 درجة لكل مادة .

٦- زمن الاختبار (ساعة ونصف) لجميع المواد باسثناء مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف).

٧ - يراعى أن يتضمن الاختبار الأنماط المختلفة من الأسئلة كما ورد في بنوك الأسئلة.

وكان اجتمع محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مع مديري عموم ومديرى التعليم الإبتدائي بالإدارات التعليمية الـ33، على مستوى القاهرة، وكذلك موجهى العموم والمراحل وقيادات المديرية، بديوان عام المديرية.

وأكد على عدة أمور منها:-

١- اتباع التعليمات والقواعد العامة للامتحانات

٢- متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية والتأكيد عليها

٣- متابعة الأسطح ومصادر الكهرباء لتلافى جميع الأخطار والاستعداد لموسم الأمطار

٤- استمرار تفعيل اللجان الخاصة بالأزمات بالإدارة لمواجهة أي طارىء

٥- اعداد خطة لمرور الأطباء على الطلاب طوال فترة الامتحانات

٦- متابعة تطعيم العاملين واستكمال الجرعات الوقائية

٧- سرعة صرف مستحقات العاملين فوراً وعدم تأخيرها

٨- المحافظة على استقرار الأوضاع داخل الإدارة

وفيما يخص امتحانات الصف الرابع الإبتدائى، شدد مدير المديرية، على استلام كل مدير عام إدارة فلاشة بنك الأسئلة الواردة من الوزارة، وهي عهدة شخصية ويتم تسليمها فيما بعد.