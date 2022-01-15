السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات للتفتيش على وسائل الإنقاذ والإطفاء بمعديات قرى المنيا

متابعة أشتراطات الترخيص
متابعة أشتراطات الترخيص النهري بمعديات ملوي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة لمتابعة المعديات النهرية بمرسى قريتي الروضة وقلندول، للتأكد من توافر كافة اشتراطات الأمن والأمان وصحة وسريان الترخيص النهري لكافة المعديات حرصًا على حياة وأرواح مستخدميها. 

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حملات للتفتيش 

جاءت الحملة برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف، مدير إدارة التنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وأسامة سيبويه، رئيس قرية الروضة وصالح خيري، رئيس قرية قلندول، حيث تأكدت الحملة من تطبيق اشتراطات التراخيص، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية، وسريان رخصة الملاحة.

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حملات للتفتيش 

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة المعديات النهرية بنطاق قرى المركز، والتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص النهري، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية، وسريان الرخصة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لكافة المعديات والمراسي النهرية للتأكد من صلاحيتها وتوافر كافة عوامل الأمان بها منعًا لوقوع الحوادث، مشيرًا إلى أنه يتم إيقاف أي معديات لا تلتزم بشروط الترخيص أو لا يتوافر بها عوامل الأمن والأمان والمتانة.

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حملات للتفتيش 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها في كافة القطاعات سواء قطاع النظافة والتجميل وكنس وتمهيد الطرق، حيث يتم رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع المدينة والوحدات القروية التابعة لها مع مواصلة أعمال الإنارة بإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بجانب حملات رفع الإشغالات من الشوارع لتسهيل حركة المواطنين والتصدي لكافة أشكال التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإيقاف ظاهرة البناء المخالف العشوائي بدون ترخيص.

وأكد استمرار هذه الحملات لتوفير بيئة صحية نظيفة وخالية من مسببات الأمراض والأوبئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى التابعة لها.

المنيا حملات لمتابعة أشتراطات الترخيص النهري معديات قمراسي الروضة وقلندول مركز ملوي الدكتور محمد عبد اللطيف اللواء أحمد السايس

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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