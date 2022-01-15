حبس 3 متهمين لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوى لفحصها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين؛ (هاني .م)، (كريم .ح)، و(جمال .ح) - عاطلين - عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٦٠٠ جرامًا قبل ترويجها بمحيط القاهرة الجديدة.

وأقر المتهمون أمام النيابة بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.