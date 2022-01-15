حبس 33 عاطلًا لحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

قررت النيابة العامة فى القليوبية، اليوم السبت، حبس 33 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطة تم ضبطهم بحملة أمنية بمراكز المديرية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزى الاسلحة النارية والمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قليوب والخانكة وشبرا الخيمة والقناطر والخصوص.

وأسفرت الحملة عن المتهمين بنطاق مراكز الخصوص وشبرا الخيمة وشبين القناطر وبحوزتهم 7 سلاح نارى "بندقية ألية وبندقية خرطوش، و5 فرد خرطوش"، وطلقات من ذات العيار بالإضافة إلى 2.5 كليو من مخدر الحشيش، و561 جرام من الهيروين المخدر و840 جرام من مخدر الشادو، و235 جرام من مخدر البانجو و20 جرام من مخدر الأيس و30 جرام من مخدر البودر و140 قرص مخدر.