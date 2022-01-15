وزير الري: 10682 كيلو متر أطوال الترع المؤهلة ضمن المشروع القومي

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تحقق تجربة ناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حالياً، مشيراً إلى تحقيق العديد من المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الري بالمحافظات.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، السبت، أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3913 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4087 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2682 كيلومتر، تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، وبذلك يص إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى اليوم إلى 10682 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 42 كيلومتر، وجارِ العمل في باقي الأطوال.

كما أكد الدكتور عبد العاطى، أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرًا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه.

ولفت عبد العاطي، أن أعمال المشروع أدت إلى حسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

وأشار وزير الري، إلى التأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، مشيراً إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

