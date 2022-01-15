السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: 10682 كيلو متر أطوال الترع المؤهلة ضمن المشروع القومي

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تحقق  تجربة ناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حالياً، مشيراً إلى تحقيق العديد من المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الري بالمحافظات.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، السبت، أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3913 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4087 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2682 كيلومتر، تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، وبذلك يص إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى اليوم إلى 10682 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 42 كيلومتر، وجارِ العمل في باقي الأطوال.

كما أكد الدكتور عبد العاطى، أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرًا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه.

ولفت عبد العاطي، أن أعمال المشروع أدت إلى حسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

وأشار وزير الري، إلى التأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، مشيراً إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
 

الصحة محافظ الرى وزير مصر مستوى وزير الري لتر المزارعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

وزير الري: 10682 كيلو متر أطوال الترع المؤهلة ضمن المشروع القومي

التحقيق في حريق كابينة سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي

اليوم.. نظر طعن وقف عمومية الزمالك لعام 2019

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت