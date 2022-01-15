السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الجنايات تستمع لشهادة الطبيب الشرعي ضد قاتل زوجته تعذيبًا

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام، ومن المقرر أن يتم الاستماع لأقوال الطبيب الشرعي بتلك الجلسة.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة و عضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر معتز مدحت ووليد عبد الجواد.

كشفت التحقيقات في القضية أنه  تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م»، 27 سنة، وتبين وجود آثار تعذيب في جسدها ، بجانب وجود آثار لاصق على فمها وكيس مخدة ملطخ بالدماء بجوار الجث وكشفت التحقيقات  أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها “محمد .ع” ويعمل سائق، و تم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بتعذيب زوجته بالضرب وتقييدها لشل حركتها ووضع لاصق علي فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بسبب تعذيبه الشديد لها، بعدما تجرد المتهم من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وظل يعتدي بالضرب علي زوجته وتعذيبها بالساعات ولم يتوسل لصرخاتها أو صراخ أطفالها الإثنين “عمر” 6 سنوات و"حمزة" سنتين وظل يعذبها حتي تأكد من موتها. 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتفي بموتها بل قام بالتنكيل بجثتها عقب وفاتها، وتركها داخل الشقة وأخذ طفليه الصغار واتجه بهما إلي والدته بمدينة السلام، ولم يكتف المتهم بقتلها بل قام بتضليل أسرة المجني عليها بالاتصال بهم، قائلًا بنتكم هربت وأنا معرفش حاجة عنها، وكان يحاول المتهم وقتها التخلص من جثة زوجته.

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