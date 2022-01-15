اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كفر الشيخ

أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المُقرر لها اليوم السبت، الموافق 15 يناير 2022 وذلك بعد اعتماد محافظ كفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية.



وشدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات وبعدها، ضمانًا لسلامة الطلاب والمعلمين، مشدداً على الانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،تبدأ الامتحانات الساعة الثامنة صباحاً، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية،ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم،ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الإدارات التعليمية والمدارس انتهت من الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررانعقادها، اليوم السبت، بجميع المراحل التعليمية، متلقياً تقارير من مديري الإدارات عن استعدادات الإدارات والمدارس للامتحانات لعقد امتحانات النقل.

ومؤخرا ، اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأوّل للعام الدراسي 2022/2021 لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية "عام - مهني - تربية خاصة - تعليم مجتمعي - والتعليم الثانوي العام – الفنى"، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه سيتم استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير الجاري، فتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 15 يناير الجاري حتى 20 يناير، وامتحان الصف الخامس الإبتدائي 15 يناير الجاري وتنتهي يوم 17 يناير، وامتحان الصف السادس الإبتدائي تبدأ 18 يناير الجاري، وتنتهي 22 يناير.كما تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي يوم السبت، الموافق 15 يناير الجاري وتنتهي يوم الخميس 20 يناير الجاري، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 29 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل.