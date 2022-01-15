صحفى إيطالى: لا يمكن لبرلسكونى شغل منصب الرئاسة

اعتبر فيتوريو فيلتري، رئيس تحرير صحيفة "ليبيرو" الإيطالية، أنه لا يمكن لزعيم حزب "فورتسا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني ترؤس الجمهورية؛ لأنه "أصبح رجلًا باليًا"، حسب تعبيره.

وقال "فيلتري"، في تصريحات : "أعتقد أن إرسال برلسكوني إلى قصر كويرينالي (مقر الرئاسة الإيطالية) عملية مستحيلة أكثر من أي شيء آخر، لأنني لا أعتقد أنه سيحظى بأصوات كافية لذلك".

وأضاف: "مقتنع بأنه بدلًا من ذلك سيكون دراجي رئيسًا؛ لأنه ليس صحيحًا حل البرلمان في هذه الظروف، إذ لا يزال يتعين على دراجي تعيين رئيس الحكومة الجديد".

وتابع: "أفترض أنه سيختار شخصًا يضمن استمرارية السياسة التي سار عليها قصر كيجي حتى اليوم".

وأشار إلى أنه "لا فرق بين رومانو برودي وبرلسكوني من ناحية السن، فلماذا الأول جيد للمنصب دون الثاني؟".

و علي صعيد آخر ، قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 184615 إصابة جديدة بكوفيد-19 انخفاضًا من 196224 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 316 وفاة من 313.

وفي المجمل سجلت إيطاليا 140188 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد في فبراير شباط عام 2020، في ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميًا، كما سجلت 8.15 مليون إصابة حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.