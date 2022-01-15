التعليم العالى: 30% من حالات كورونا فى مصر مصابة بأوميكرون

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن متحور فيروس كورونا أوميكرون ينتشر بسرعة ٤ أو ٥ أضعاف فى كافة دول العالم عن المتحورات السابقة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن مصر تشهد زيادة فى أعداد المصابين بمتحور أوميكرون حوالى ٣٠% من الحالات ومتوقع زيادة تلك الحالات الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه أمر طبيعي.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون أقل حدة من المتحورات السابقة والأقل في احتياج الدخول للمستشفيات ولكنه الأكثر انتشار.



وأوضح أن هناك تشابه بين أعراض كورونا والإنفلونزا الموسمية، لافتاً إلى أن بروتوكول علاج فيروس كورونا لم يتغير بعد ظهور المتحور الجديد.

وفى ذات السياق، كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بمتحور فيروس كورونا أوميكرون، والتى من بينها؛ الرشح - الصداع - الشعور بالتعب والاجهاد - العطس - احتقان وجفاف فى الحلق يسبب ألم عند البلع.

وقال إن هناك أعراض أخرى أقل شيوعًا وتتمثل فى؛ الكحة - الرعشة - ارتفاع فى درجة الحرارة، كما أن هناك أعراض نادرة الحدوث وتشمل؛ فقدان حاستى الشم والتفوق- ألم فى الصدر - ضيق فى التنفس.

وأشار إلى إن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة جدا على مستوى دول العالم، لافتاً إلى أنه بنسبة بسيطة باستثناءات بسيطة يستطيع الأشخاص المطعمين التغلب على عدوى أوميكرون.

وأشار إلى أن غير المطعمين سيكونوا معرضين بنسبة كبيرة لإحتمال تدهور حالتهم واحتمال إصابتهم بالمضاعفات الشديدة، وربما الوفاة فى بعض منهم.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.