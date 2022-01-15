حملات لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بكورنيش المنيا «صور»

تابع الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال التطهير والنظافة والتجميل ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بكورنيش النيل بالمدينة، وذلك في إطار الصيانة الدائمة والمستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للكورنيش.

حملات لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة

وقال محمود طنطاوي، مدير الكورنيش، إن الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المركز والمدينة، قام بتكليف من الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، بحملة رافقه خلالها فريق العمل بإدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمتابعة أعمال النظافة والتطهير وقص النجيل ورفع الاشغالات التي تسيئ للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنيا.

حملات لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة

وأضاف مدير الكورنيش، أنه تم تكثيف أعمال الكهرباء بتغطية الفتحات الخاصة بأعمدة الإنارة حرصًا على حياة وأرواح المواطنين المترددين على الكورنيش من كافة الأعمار وخاصة الأطفال بجانب أعمال رفع الإشغالات والنظافة والتجميل.

حملات لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن أعمال الصيانة والحملات بالكورنيش تأتي في إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي أكد فيها على تكثيف الأعمال الخاصة بالنظافة والتجميل والتطهير المستمرة لكورنيش النيل وتهيئة المكان لاستقبال المواطنين لتوفير جو يسوده الهدوء، مشيرًا إلى أن كورنيش النيل يعد الوجهة الأولى لجمهور المواطنين بالمنيا، والمتنفس الطبيعي والمجاني لهم.

حملات لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية كثفت اليوم من حملات النظافة والإنارة بشوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها، حيث قامت بالعمل على مدار اليوم في رفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة والأتربة ونقلها للظهير الصحراوي الغربي لتوفير بيئة صحية نظيفة وخالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، وإصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والطرق المؤدية للقرى، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلًا، مؤكدًا على استمرار هذه الحملات يوميًا.

حملات لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة

حملات لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة

حملات لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة

حملات لرفع الإشغالات وصيانة أعمدة