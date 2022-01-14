الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية العراقية تدين استهداف السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف للسفارة الأمريكية بالصواريخ، يوم أمس.

وقالت الوزارة- في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية- إنها تدين بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعًا لأمن واستقرار العراق، لا سيما ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف بالصواريخ، يوم أمس.

وأضافت: "إذ نجدد الالتزام بتوفير الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسية واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، فإننا نؤكد إجراءات الحكومة العراقية بملاحقة الجناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون".

وشددت على أن أمن واستقرار العراق ليس خيارًا بل مسار حتمي يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمن مجتمعها.

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وائل لطفي

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