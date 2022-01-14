إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة سيدة بالإكراه داخل شقتها فى مدينة نصر

أحالت نيابة مدينة نصر عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة سيدة داخل شقتها بالإكراه، باستخدام الأسلحة البيضاء.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها بمفردها، فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى غرف الشقة، وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض بحوزته واستولى منها على «مشغولات ذهبية – مبلغ مالى – جهاز لاب توب» كرهًا عنها ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصان، لأحدهما معلومات جنائية ومحتجز على ذمة إحدى القضايا».

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الآخر وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم استخراج المتهم المذكور من محبسه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها، كما أقر أحدهما بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للشقة محل البلاغ وقاما بالطرق على باب الشقة للتأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، وعقب ذلك تمكنا من فتح الباب باستخدام «مفتاح مصطنع»، وأثناء تواجد أحدهما داخل الشقة فوجئ بتواجد المجنى عليها، وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض، واستولى على المسروقات كرهًا عنها ولاذ بالفرار، كما أضاف باقتصار دور المتهم الآخر على مراقبة الطريق أثناء ارتكابه للواقعة، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط «جهاز لاب توب – مشغولات ذهبية» من متحصلات الواقعة بمسكنه، وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.