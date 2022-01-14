مي سليم: ردود أفعال «اعمل نفسك ميت» أسعدتني

أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها الشديدة بمشاركتها ضمن أحداث حكاية «اعمل نفسك ميت» وتخوض بطولته بمشاركة نخبة من الفنانين وعرض مؤخرًا على شاشة قناة ON وحقق نسب مشاهدات عالية منذ انطلاق أولى حلقاته.

وقالت «مي» في تصريحات لـ«الدستور» إن الدور المختلف والإثارة والتشويق سبب موافقتها على المشاركة في بطولة العمل، بالإضافة إلى ثقتها في الملف عمرو محمود ياسين الذي أبدع في كتابة حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك بمختلف مواسمه، مشيرة إلى أنها استمتعت بالتعاون مع فريق العمل حيث ملئت أجواء الكواليس حالة من البهجة وروح التعاون والحب رغم الضغط الذي تعرضوا له لإنهاء تصوير كافة مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه.

وأشارت مي سليم إلى أنهم انتهوا من تصوير كافة مشاهد العمل خلال الأيام القليلة الماضية، وتلقت العديد من الاشادات والتهنئة من قبل جمهورها ومحبيها، معربة عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال حول حكاية "اعمل نفسك ميت"، لافتة إلى انها تسعى دائمًا لاختيار الأدوار المختلفة والمنوعة.

وعن مسلسلات "الأوف سيزون" أكدت أنها استطاعت أن تخلق موسم خارج رمضان بنجاح وتميز، حيث هناك أمثلة عديدة لأعمال درامية استطاعت أن تحقق نجاح جماهيري كبير وتعرض حاليًا دون ارتباطها بموسم رمضان، مشيرة إلى أن العمل الفني المتكامل لا يحتاج لموسم معين لنجاحه، أما بالنسبة لموسم رمضان فـ له أجواءه الخاصة التي اعتاد عليها الجمهور منذ أعوام كثيرة ليس له علاقة بنجاح المسلسلات أم لا، موضحة أن في النهاية المسلسل الجيد ذات الأحداث المتماسكة يفرض نجاحه في أي وقت.

وعرضت قناة ON حتى الآن 6 حكايات من المسلسل هى "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ونانسى صلاح ورحمة حسن وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

كما عرض أيضاً حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وإخراج عصام نصار، "تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وبسمة داود، و"انسى روحى وياك بطولة ميرهان حسين، محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، وإخراج عصام نصار.