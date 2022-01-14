زكريا حجاج: «نصف تملك» تناقش أبعاد فلسفية ومشاكل أزلية بين أبناء القطر الواحد

يصدر قريبا عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع رواية "نصف تملك" للروائي زكريا حجاج، وذلك قبل أيام من انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل.

وقال زكريا حجاج عن الرواية:" تدور أحداثها في بدايات القرن الـ 20 عن مجموعة من الشباب يسعون لتحقيق حلمهم وهو إنشاء فريق مسرحي.

ويضيف حجاج في تصريح خاص لـ"الدستور": "الشخصية الرئيسة تدعى ريان وهو شاب ترعرع بالقصر وسط الموسيقى والثقافة وجلسات السمر الليلة، تلك الأجواء التي نجحت في زراعة الموسيقى وحبها في قلبه.

وتكتمل الأحداث ما بين يوم وليلة بعد وفاة والدته قرر القصر شكره هو ووالده عن فترة عملهم مع اعطائهم مكافأة فيسأل والده ماذا سنفعل فيجيبه سنعود للموطن الأصلي الذي ترعرت منه وبه جذورك (حارة اليهود)، ومع العودة يبدأ والد ريان لمواجهة كل المشاكل التي تركها دون حل هاربا مع زوجته وهي رفض عائلته اليهودية زواجه من مسلمة مما اضطر لهروبه معها وعمله كخادم باحد القصور،ثانيا : عند عودته وجد عدم تقبل عائلته لابنه وجفاء طبع والدته ومحاولة جعل ابنه ينخرط بأجواء الحارة التي هى عكس ما كان يعيشه بالقصر، وثالثا إيجاد عمل.

وتابع حجاج: "مع مرور الوقت وقدرته على إيجاد فرصة عمل بعد ان قدم عربون الولاء لفتوة الحارة وجد أن ابنه ريان شارد الذهن تائه ما بين روحه التي بالقصر ومحاولته للتأقلم مع حياته الجديدة لكنه يهدأ لرؤية ابنه يكتسب صداقات جديده يظن انها ستساعده على حب المكان

وجاء في تصدير الرواية" السؤال الفلسفي الأزلي، ما هو الإنسان؟، تجد عقول الفلاسفة حائرة رغم وضوح الإجابة، نحن الجزء أو الأمر أو الشيء الذي لم نحققه أو نصل إليه، نحن ما ينقصنا أو ما لا نملكه.

أما عن زكريا حجاج فهو كاتب وروائي مصري تخرج في كلية الحقوق جامعة المنصورة، نشر العديد من الأعمال منها الكتروني ومجموعة من المقالات التي تم نشرها على عدد من الدوريات المصرية.

صدر لحجاج العديد من الأعمال الورقية منها بِسْم المورفين معرض الكتاب ٢٠١٨ عن الكنزي للنشر و التوزيع، رواية العاجز معرض الكتاب ٢٠١٩ عن لوغاريتم للنشر والتوزيع، رواية حيا بقبر، تدور أحداثها عن مجموعة صحفية تقوم بعدة تحقيقات عن لوغاريتم للنشر والتوزيع، وأخيرا كتاب "شاى بحليب "، وهو كتاب ساخر يضم مجموعة من المقالات.