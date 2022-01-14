الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى

منوعات

100 صورة ومصور

«من نسر الجريفون لـ صقر الغروب».. 100 مشارك بمعرض مصوري الطيور في مصر

معرض مصوري الطيور
معرض مصوري الطيور

«نسر الجريفون، وصقر الغروب، والنسر المصري، والسبد المصري، والباشق الأوراسي، والبومة الفرعونية»، جميعها صور علقت داخل معرض مصوري الطيور، في دورته الثانية، داخل مركز الهناجر، بدار الأوبرا.

قال أحمد الشيشتاوي، صاحب فكرة المعرض،  خلال البث المباشر الذي نشرته جريدة «الدستور»، عبر صفحتها الرسمية إن هذا المعرض يضم 100 صورة لـ 100 مصور مصري متخصص في تصوير الطيور، أثناء هجرتها، من بينها صور لطيور نادرة، ومهددة بالانقراض.

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معرض مصوري الطيور 

تابع: «فكرة المعرض بدأت العام الماضي، بعد أن فوزت بواحدة من أكبر المسابقات العالمية في تصوير الحياة البرية، وكانت الجائزة هي إقامة معرض لصوري، فعرضت على المسئولين عن المسابقة أن يضم المعرض صور كل مصوري الطيور في مصر، وبالفعل وافقوا ونفذنا المعرض، وبعد هذا النجاح الكبير، تم تنفيذ الدورة الثانية له».

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معرض مصوري الطيور 


استكمل، أنه في العام الماضي كان عدد المصورين المشاركين في المعرض 55 مصورا، أما الدورة الحالية فيشارك فيها 100 مصور، مضيفا: «أهم أهدافنا هو نشر الوعي بين المواطنين بالحفاظ على البيئة والطيور، إذ تم اختيار المشاركين من خلال إتاحة الفرصة للمصورين المبتدئين بالمشاركة».

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معرض مصوري الطيور 


وأوضح الشيشتاوي، أن المعرض يضم العديد من الطيور النادر من كافة أنحاء مصر، مثل البومة الفرعونية، والنسر  المصري، ونسر الجريفون، والسبد المصري، والباشق الأوراسي، وغيرها، معلقًا: «أفضل أماكن تصوير الطيور في مصر، يتوجه لأقرب مكان بالقاهرة القناطر الخيرية، وبالفيوم، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، وحلايب، وشلاتين».
 

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معرض مصوري الطيور 


وأتم: «أتمنى أن يضم المعرض في نسخته القادمة أن يضم المعرض ما يزيد عن 500  أو 1000 مصور، حتى نوعي المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن التجهيز للمعرض استغرق ما يزيد عن شهرين، إذ كان اختيار المكان والتنوع في الصور من أصعب المهام التي تحملناها.

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القناطر الخيرية المواطنين شرم الشيخ المسئولين مسابقات جائزة دار الأوبر البث المباشر شرم الشيخ والغردقة طيور نادرة جريدة الدستور حلايب وشلاتين العام الماضي 1000 مصور مصري وعي المواطن الأوراسى

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