الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثمان طالب وتستمع لأقوال 5 آخرين بمستشفى الإيمان بأسيوط

جثة
جثة

قررت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثمان الطالب أحمد . م .م الطالب بكلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط بعد تسلمها تقرير طبي من مستشفى الإيمان العام يرجح أن السبب الرئيسي للوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة استنشاق الغاز بمقر إقامتهم بسكن خارجي بحسب ادعاء أهلية المتوفي وعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وكان فريق من النيابة العامة انتقل ، إلى مستشفى الايمان العام المتواجد بها طلاب جامعة الأزهر المصابين ومناظرة جثمان المتوفى.

كانت مديرية أمن أسيوط تلقت، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بإصابة 6 طلاب باختناق إثر استنشاق غاز وتوفي أحدهم أثناء نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة " احمد. م. م" 20 عاما مقيم المنصورة وتوفي أثناء نقله للمستشفى، " صبري. م. ع" 19 عاما، مقيم المنصوره، " احمد. ه. أ" 19 عاما، مقيم سوهاج ، " محمد. ط. م" 19 عاما، مقيم المنصوره، " يوسف. م. ع" 20 عاما، مقيم الجيزة، " مصطفى. إ. ع" 20 عاما، مقيم الجيزة وتم نقلهم إلى مستشفى الايمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

النيابة العامة دفن جثمان الطالب كلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط

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١٩٩٠-٢٠٢١

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