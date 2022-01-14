الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حديقة فريال تشهد إقبالًا كبيرًا من زائري بورسعيد (صور)

حديقة فريال
حديقة فريال

شهدت حديقة فريال التاريخية اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائرى بورسعيد من المحافظات المجاورة، وذلك بعد أن أصبحت مزارًا سياحيًا وترفيهيًا ومقصدًا للزائرين من خارج المحافظة بعد أن تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة الشاهدة على أعمال حفر قناة السويس وغيرها من الأحداث التاريخية فى تاريخ بورسعيد.

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وأشاد عدد من الزائرين بالمستوى الحضاري والجمالي لحديقة فريال، فيما أكد أبناء المحافظة منهم على التغيير الجذري الذي شهدته الحديقة بعد أن تم تطويرها وتهيئتها لتكون ملتقى ترفيهي وثقافي للمواطنين.

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وأكد عدد من زائري الحديقة من المحافظات المجاورة، أن حديقة فريال أصبحت مقصد للزائرين ضمن الأماكن الشهيرة التي تتميز بها بورسعيد سياحيًا، وذلك بعد أن تم تداول صور الحديقة وإشادة الجميع بالحديقة.

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وتعتبر فريال من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس في عام 1869، والحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات الطراز المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التي تضم مسرحًا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال، أصبحت نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخي.

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تطوير التاريخية الجمعة منة افتتاح اقبال الأحد السويس محافظ مسجد لتر

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