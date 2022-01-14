وضع لافتات على المنازل المقامة على أملاك الدولة بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والمنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جدية تقنين أوضاعهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركزي ( بلبيس - الحسينية) بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة وقسم الإشغالات والإعلانات والإنارة بالمرور علي المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها انها "هذا الموقع أملاك دولة ويباع بالمزاد العلني في حالة عدم الالتزام بالشراء " وقطع المرافق و الإناره عنها وذلك لعدم جدية أصحابها بدفع المستحقات المالية المقررة عليهم بعد بت السعر النهائي الذي اقرته لجنة التقنين، واسترداد كافة الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من واضعي اليد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة حصر جميع المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم أصحابها المتعدين بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة ، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جدية التصالح وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع.

يذكر أن محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وقالت هبة عبدالتواب، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة (١٤٥) إعلانا مخالفا خلال اليومين الماضيين بواقع (٢١) إعلانا بمركز ومدينة بلبيس و(١٤) إعلانا متعامدا وبدون ترخيص بمركز ومدينة أبو حماد وعدد (٩) إعلانا بمركز ومدينة مشتول السوق و(٢٩) إعلانا بمركز أولاد صقر و(١٧) إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق و(٣٦) بمركز كفر صقر و(١٩) بمركز ومدينة فاقوس ،ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع (٣٤٥) إعلانا.