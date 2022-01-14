«شبورة وغيوم».. موجة من الطقس البارد في السويس (صور)

تشهد محافظة السويس موجة من الطقس البارد غير المستقر، من تجمعات للسحب والغيوم في سماء المدينة، منذ صباح اليوم الجمعة، وسببت الشبورة المائية صعوبة في الرؤية الأفقية، منذ ليلة أمس الخميس، خاصة على الطرق السريعة التي تربط محافظة السويس بالمحافظات المجاورة مثل القاهرة والإسماعيلية.

وعانى قائدو السيارات الملاكي والأجرة المتنقلة بين السويس والقاهرة، من صعوبة في القيادة بسبب الشبورة المائية بدرجة كبيرة، و زاد من حدتها عدم تواجد أعمدة إنارة بطريق حنيفة وهو الطريق البديل بين السويس والقاهرة لحين الانتهاء من أعمال تطوير طريق السويس.

وقال عبد المجيد سيد، صاحب عمل حر، "إن حركة المواصلات من وإلى القاهرة لم تتأثر بالشبورة، لكن القلق يسيطر علينا على مدار ساعتين، بنبقى على اعصابنا طول الطريق"

فيما قال أحمد محمد، عامل بإحدى مصانع العين السخنة، أنه اعتاد القيادة على الطريق بشكل يومي، ووجه رسالة مناشدا بسرعة الانتهاء من تطوير طريق السويس العين السخنة، والذي يضطر سالكوه على السير في حارة واحدة لأكثر من 30 كيلو متر.

وحرص العشرات من سكان محافظة السويس على النزول عقب صلاة الجمعة الكورنيش، للاستمتاع بالطقس الشتوي البارد الذي لا يعكر صفوه أية رياح ترابية حتى الآن.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهم متخذين السحب المحملة بالغيوم خلفية لهم، وصور آخر لنزول الغيوم فوق جبل عتاقة في السويس.

وقال محسن بيومي، على المعاش، إن أهل السويس عاشقين للمطر، وينتظرون فصل الشتاء، وأوضح أن عمليات الرصف التطوير الأخيرة التي شهدتها شوارع السويس زادت من قدرتها على الصمود أمام مياه الأمطار وعدم تراكمها لفترات طويلة.