عقب انتخاب «الحلبوسي».. هل يستقر العراق على صالح رئيسا والكاظمي للوزراء؟ خبير يجيب

عقب نجاح محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقى مرة أخرى، وتقديم الرئيس المنتهي ولايته برهم صالح أوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية العراقية، وفرص فوز مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة العراقية مرة أخرى، هل يستقر العراق على برهم صالح رئيسًا والكاظمي رئيسًا للوزراء لولاية ثانية؟، رصد خبراء عراقيون فرص هؤلاء للفوز بالمناصب القيادية.

قال المحلل السياسى العراقي علي الصاحب، إنه بعد كل الإرباك في المشهد السياسي والضبابية باتخاذ القرار، والذي لم يصل فيه الساسة العراقيين لمستوى التفاهمات الحقيقية، والتي يمكن أن تنهي هذه الجدلية القائمة منذ ثلاثة أشهر ما بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة، انفرجت أول حلقة من الأزمة السياسية بانتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان ونائبيه.

وأوضح «الصاحب» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الخطوة الثانية قد تكون أصعب قليلا لأن رئيس الجمهورية بحاجة إلى 220 صوت من مجموع 329 نائب في الجلسة الأولى، ما يستوجب توافق كبير وقوي على الشخص المعني.

وتابع: «المشكلة مرهونة في البيت الكردي وتحديدًا بين الحزبين الاتحاد الوطني في السليمانية، والديمقراطي الكردستاني في أربيل، فكلاهما لديه مرشح، علمًا إن الرئيس السابق برهم صالح من الاتحاد الوطني، لكن هذه المرة تغيرت التوجهات وأصبح هوشيار زيباري مرشح ساخن للرئاسة وايضا هو بانتظار التوافقات بين الكتل عليه».

وحول فرص مصطفى الكاظمي، قال الصاحب إن حظوظه باتت اقل بكثير مادام القطبين الشيعيين في خلاف دائم وقائم، وإذا لم تحل الخلافات فقد تضطر الأطراف المتصارعة إلى تقديم شخصية لا من هذا الطرف ولا ذاك، كمرشح تسويه لإنهاء الخلاف، مضيفًا أنه قد تبقى الأمور مرهونة في اللحظات الأخيرة، وفي عامل المفاجأة الذي قد يغير كل التوقعات.