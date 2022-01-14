انتصار السيسى مهنئة منظمى منتدى الشباب على نجاحه: أتطلع للنسخة الخامسة

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن فخرها بمتابعة فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وقالت قرينة الرئيس السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "بكل فخر واعتزاز تابعت بحماس فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، فقد كنا في احتياج إلى حوار صريح ومباشر مثل هذا حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع".

وأضافت: "لا يفوتني هنا أن أتوجه بكل تحية للمشاركين في المنتدى، فقد استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل، وإنني إذ أهنئ منظمي المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فإنني أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها".

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي “السلام والإبداع والتنمية”.

