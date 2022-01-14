الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 40 طربة حشيش بحوزة عاطل قبل توزيعها في مرسى مطروح

عاطل
عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مرسى مطروح، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، مكانًا لهم لممارسة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث ضُبِط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامًا - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات، أيَّد ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (800٫000 ألف جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات الأمن الوطني قسم شرطة أمن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العناصر الإجرامية المواد المخدرة ترويج المواد المخدرة أجهزة الأمنية

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وائل لطفي

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