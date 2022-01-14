«تعليم الشيوخ» تناقش استحداث مادة دراسية بعنوان «هوية مصر»

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الأحد القادم، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، رئيس اللجنة،عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس .

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم لمنظومة التعليم الخاص بأبناء الدارسين بالخارج، ويشارك في الاجتماع ممثلين الحكومة للرد على الاقتراحات برغبة المعروضة للنقاش

كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم قبل الجامعى بعنوان "هوية مصر" .

ويواصل المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب جلساته العامة، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون عددا من الحقوق والمميزات كالتالي:

إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.

تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.

إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.