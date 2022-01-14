الليلة.. محمود عبد الشكور يناقش «سينما مصر.. زيارة جديدة لأفلام قديمة»

يحل الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور، في السابعة من مساء اليوم، في ضيافة مكتبة تنمية فرع المعادي، لمناقشة وتوقيع كتابه "سينما مصر.. زيارة جديدة لأفلام قديمة"، والصادر مؤخرا عن دار تنمية للنشر، ويناقش الكتاب، الناشر عماد العادلي.

وكتاب "سينما مصر.. زيارة جديدة لأفلام قديمة"، للكاتب محمود عبد الشكور، يقع في 600 صفحة من القطع الوسط. ويتناول الكتاب بالتحليل والعرض أكثر من خمسين فيلما مصريا، وكلها تنتمي إلى زمن شريط السينما التقليدي، ألوان وأبيض وأسود، والذي كانت تديره آلة العرض، نسمع صوتها أحيانا، فنطرب ونبتهج، ونرى الشرائط داخل بوبينات كبيرة، فنستعد لمشاهدة استثنائية.

وعن معيار اختيار الأفلام التي ضمها الكتاب يقول "عبد الشكور": زاوية الرؤية الجديدة للفيلم، أي أن يكون لدي جديد لأطرحه، بحيث لا أكرر ما كتب عن هذه الأفلام من قبل، وبحيث يمكن أن تعاد مشاهدتها بصورة مختلفة".

وأضاف: "أكتب عن أفلام لمخرجين كثيرين، من أنور وجدي وكمال الشيخ وسيف الدين شوكت إلى سعيد مرزوق وعاطف الطيب وخيري بشارة وعلي عبد الخالق ويسري نصر الله ورأفت الميهي، ومن يوسف شاهين وتوفيق صالح وفطين عبد الوهاب وممدوح شكري إلى رضوان الكاشف وأسامة فوزي وشريف عرفة ومحمد شبل وسيد عيسى، بل وأتناول أيضا الفيلم المصري الوحيد الذي أخرجه خمسة مخرجين وهو فيلم "سنة أولى حب".

واختتم: "أحاول كذلك من خلال الكتاب رد الإعتبار لكتاب سيناريو كثيرين يستحقون مكانة رفيعة حقا مثل لوسيان لامبير وصاحب التجارب المتفردة ماهر عواد.



يشار إلى أن محمود عبد الشكور٬ ناقد فني وأدبي٬ وكاتب صحفي٬ صدر له العديد من الكتب٬ نذكر من بينها: "وجوه لا تنسى.. بروتريهات عن مشخصاتية مصر" عن دار الشروق 2016، كتاب "أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية" عن الدار المصرية اللبنانية 2016، كتاب "كنت صبيًا في السبعينيات" عن دار الكرمة 2015، كتاب "كنت شابًا في الثمانينيات" عن دار الكرمة 2020، كتاب "ذاكرة الظلال والمرايا ..دراسات في أدب محمد ناجي" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 2017، كتاب "سينمانيًا.. الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها" عن دار الشروق 2016، كتاب "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف"، والعام الماضي صدر له كتاب "داوود عبد السيد..سيرة سينمائية" وعن دار ريشة للنشر، ورواية "حبيبة" في أولي تجاربه السردية وغيرها من الكتب.