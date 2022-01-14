حبس عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا بمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين والقبض عليه، وبتفتيشه، عُثِر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التحقيقات.