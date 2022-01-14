عقب فتح البرلمان لباب الترشح.. أبرز المرشحين للرئاسة العراقية

فتح البرلمان العراقي، الإثنين الماضي، باب الترشح للرئاسة العراقية، وأفادت تقارير إعلامية عراقية أن عدد المتقدمين للتنافس على منصب الرئيس العراقي وصل إلى 44 مرشحا، و طبقا للعرف السياسي السائد في العراق من بعد عام 2003، فإن منصب الرئيس العراقي يكون من حصة المكون الكردي حصرا.

ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز المرشحين للرئاسة العراقية.

- الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح

جدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إعادة ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل المنصب لدورة ثانية، وقدم الرئيس العراقي الحالي رسميا أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

- هوشيار زيباري يقدم أوراق ترشحه

قدم عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري و زير الخارجية السابق، أوراق ترشحه رسميا لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

- قاضى محاكمة الرئيس صدام حسين

كما قدم رزكار محمد قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أوراق ترشحه المنصب، ويتمتع القاضي بشعبية وازنة في الأوساط السياسية الكردية وكذلك في بغداد.

- صهر الرئيس الراحل جلال طالباني يقدم أوراق ترشحه

أعلن لطيف راشد، صهر الرئيس الراحل جلال طالباني، ترشحه رسميا لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، وكان قد شغل منصب وزير الموارد المائية سابقا في بغداد .

وقال المرشح للرئاسة العراقية في تصريحات لوسائل إعلام كردية "لست مرشحا لأي حزب ولا أنوي الانسحاب حتى نهاية التصويت".

- ملا بختيار رئيس المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني

كشف دلدار صالح الجاف القيادى فى الحزب الديمقراطى الكردستانى عن ترشيح رئيس المكتب السياسي فى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، لانتخابات الرئاسة العراقية.

- شروط الترشح للرئاسة العراقية

وفقا للدستور العراقي يشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يكون الشخص عراقي الأصل ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية.

و أن يكون قد أتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

بالإضافة إلى ألا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.