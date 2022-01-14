الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«عبدالعاطى»: «التوعية» أسهمت فى تحويل زمام 800 ألف فدان للرى الحديث

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن عقد المؤتمرات والندوات فى مجال التوعية بقضايا المياه له أهمية ودور كبير في مجال التوعية بالمشروعات القومية، أسهمت  في قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام ٨٠٠ ألف فدان، على نفقتهم الخاصة.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا؛ تُحقق ترشيد استخدامات المياه، لافتًا إلى أنها تستهدف تعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، ما ينعكس على المزارعين بالمقام الأول.

ولفت إلى استكمال برنامج وخطة الوزارة بإقامة مؤتمرات وندوات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

مصر وزارة تعاون وزارة الزراعة المزارعين مشروعات بروتوكول تعاون المشروعات القومية المشروعات محافظات الجمهورية

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