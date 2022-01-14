الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حملة كبرى لتنظيف أسطح مساجد «أوقاف القاهرة» (صور)

حملة كبرى لتنظيف
حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد

أطلقت  مديرية أوقاف القاهرة بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف أسطح جميع المساجد الواقعة في نطاقها، وذلك في إطار إطلاق وزارة الأوقاف حملة واسعة لنظافة المساجد.

وقال الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن هدف الحملة هو تنظيف أسطح المساجد من أية مخلفات أو كهن أو خلافه تكون على أي سطح من أسطح المساجد، والعمل على جمعها وتخريدها بمعرفة مخازن الوزارة .

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حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد

وذلك في ضوء حملة موسعة تقوم بها الوزارة على مستوى الجمهورية ، وأضاف أن بيوت الله (عز وجل) أمانة في أعناقنا جميعًا ، ويجب صيانتها والقيام بكل ما من شأنه تهيئتها للمصلين وعمارتها ونظافتها داخليًّا وخارجيًّا ، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لكل من يقوم بها.

 

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حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف  أن القرآن الكريم بين جزاء بغاة الفتنة والمفسدين في الدنيا، ومصيرهم في الآخرة، حيث يقول سبحانه: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

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حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد

وتابع: "أما المرجفون في الأرض مروجو الشائعات والأكاذيب بغية إسقاط الدول وإحداث هزة أو رجفة بها فجزاؤهم في قوله تعالى: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا".

وأوضح وزير الأوقاف أن المفسدين جهرًا خوارج وبغاة، والمفسدون سرًّا هم الجبناء المنافقون، والنفاق قائم على مخادعة المجتمع وبث الأراجيف بين أبنائه، والكذب وإشاعة الفتنة من أخص صفات المنافقين، والخونة والعملاء والطابور الخامس خطر داهم في ظهور أوطانهم، ومرض يجب استئصاله.

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حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد
May be an image of 3 people, people standing and outdoors
حملة كبرى لتنظيف أسطح المساجد

 

مديرية أوقاف القاهرة تنظيف أسطح جميع المساجد حملة واسعة لنظافة المساجد الدكتورخالد صلاح الدين تنظيف أسطح المساجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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