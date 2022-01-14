الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التنمية المحلية» و«الشباب» يدشنان «إيجى ترك» لدعم المشروعات الصغيرة

ايجي تراك مبادرة
ايجي تراك مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة

دشنت وزارة التنمية المحلية والشباب والرياضة الصفحة الرسمية لمبادرة "إيجى ترك" على الموقع الرسمي لكلا الوزارتين على الإنترنت وصفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار، وتوجيهاته بالتوسع في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير فرص العمل للشباب، وفتح آفاق جديدة لهم.

هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإطلاق وتنفيذ مبادرة "إيجي تراك" والمعنية بتيسير كافة الإجراءات، وتقديم حزمة من الخدمات لدعم ومساندة ومساعدة الراغبين في إقامة هذا المشروع في كافة النواحي الفنية والإجرائية والتمويلية من خلال منظومة الشباك الواحد فى إطار القانون رقم (92) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2019م، الموضحة لاشتراطات التقدم من (صورة الرقم القومى للمتقدم صحيفة الحالة الجنائية حديثة وغيرها كذا (الإجراءات المُيسرة لاستخراج التراخيص اللازمة، المواصفات الآمنة والصحية لوحدات الطعام المتنقلة، موقع الوحدة، قائمة بموردين الوحدات والآلات والمعدات، التدريب الفني والإداري، التمويل اللازم، .... إلخ).

يستفيد من هذه المبادرة كافة فئات المجتمع من 21 وحتى 55 سنة، وكذلك ذوو الهمم من الراغبين في الاستفادة من المبادرة، ويتم التنفيذ في الأماكن التي تخصصها كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ونظرًا لأهمية المبادرة من الناحية القومية، واهتمام القيادة السياسية بها، بالإضافة إلى الاهتمام المضاعف الذي توليه الحكومة للمبادرات الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل حقيقية، فلقد تم وبالتنسيق مع المحافظات على توفير عدد من المواقع لتنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة فى 8 محافظات "القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، بورسعيد"، كما نجحت جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات ووزارة الشباب والرياضة في مواقع متعددة في باقي محافظات الجمهورية، وقد تم الحصر المبدئي للأماكن التي يمكن التنفيذ بها.

وسوف يتم تخصيص منصة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل فى مختلف المحافظات المصرية فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.

وتقوم المبادرة بالعمل على تقديم حزمة من الخدمات التالية للراغبين فى الاستفادة من المبادرة من بينها:
- تدريب المتقدمين على كيفية إدارة وحدات الطعام، والتعريف بالقوانين والاشتراطات اللازمة.
- تسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة.
- التعريف بمواصفات الوحدات، وتوفير مجموعة من الموردين للوحدات باسعار تنافسية وبمميزات نسبية.
- توفير أماكن تواجد وحدات الطعام وفي مواقع متميزة.
- التنسيق للراغبين مع موردي الأغذية والمشروبات من كبار الشركات القومية وباسعار تنافسية.
- التمويل من مصادر متعددة في حالة الاحتياج للتمويل.

ومن المتوقع أن تكون مخرجات المرحلة الأولى سوف تعمل على إتاحة ما يعادل 5400 فرصة عمل مباشرة ناشئة عن توفير 900 وحدة طعام متنقلة الأمر الذى ينشأ عنه تنامى فرص العرض من منتجات هذه الوحدات مساهمة فى إشباع الطلب على هذه النوعية من السلع والخدمات. 

صحيفة الحالة الجنائية وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي الشباب والرياضة التواصل الاجتماعي رئيس الجمهورية مصطفى مدبولى وزارة الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

القبض على فرد أمن بـ«كومباوند» ضرب ابنة عصام الحضرى فى الشيخ زايد

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 14-1-2022

محامي أسرة الإبراشي: الطبيب المعالج له ابتزه في 40 ألف جنيه

التحقيق فى مشاجرة ابنة الحضرى وفرد أمن بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون