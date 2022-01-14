العراق.. القبض على أحد أخطر تجار المخدرات جنوبى البلاد

أعلنت قيادة شرطة البصرة القبض في كمين أمني محكم على أحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة

وذكرت أنه "بعد ورود معلومات عن وجود أحد تجار المواد المخدرة، الذي يقوم بنقلها من إحدى المحافظات إلى البصرة، تم تشكيل فريق عمل من شعبة مخدرات القرنة ونصب كمين محكم في المكان المحدد والقبض عليه وبحوزته مواد مخدرة تقدر بـ4 كيلوغرامات من المواد المخدرة موزعة على 4 أكياس".

وأضافت: "تبين أن المتهم من أرباب السوابق ومحكوم سابقا وفق المادة 28 مخدرات".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وعلى صعيد آخر ، أعلن العراق، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 370 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 63997".

وسجل العراق أمس 2037 إصابة بكورونا و5 حالات وفاة.

في وقت سابق، وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل حالات إصابة بمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر، وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

وأضافت أنه تمّ تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.

وحذر المتحدث باسم الوزارة العراقية، سيف البدر، في مقطع مرئي، من أن "متحورات فيروس كورونا هي أمر طبيعي وخرجت مسبقاً وستخرج لاحقاً".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.