ألمانيا: فصل روسيا عن نظام «سويفت» المصرفى سيضرب الغرب

أكد رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني أوليفر هيرميس أن فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية سيخلق مشاكل كبيرة لاقتصادات الغرب، وسيكبده مليارات الدولارات.

وقال في تصريح لـWirtschaftsWoche: "روسيا أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي من إيران على سبيل المثال، ولذا فإن فصلها عن نظام "سويفت" سيخلق مشاكل كبيرة لنا في السوق".

وأضاف: "في حال تم فصل روسيا عن نظام الدفع الدولي فإن موسكو وبكين ستشددان عقوباتهما الاقتصادية ضد الغرب، ونتيجة لمثل هذا التطور في الأحداث، فإن الغرب لن يحصل على أي مكاسب".

وأشار هيرميس إلى أن المؤسسات المالية العاملة مع روسيا ستعاني من أضرار اقتصادية خاصة وأن "البنوك والمؤسسات الائتمانية الغربية ستخسر المليارات، وستصبح الاتصالات التجارية معقدة للغاية لدرجة أن العديد من التعاملات ستفقد معناها".

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في وقت سابق مسودة عقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل قيودا على "مقدمي خدمات "سويفت" لروسيا.

و علي صعيد آخر ، أعلنت السلطات الصحية الألمانية، عن تسجيل 316 حالة وفاة و81 ألفًا و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح معهد (روبرت كوخ) الألماني لمكافحة الأمراض، في نشرته اليومية بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 7 ملايين و743 ألفاً و228 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 115 ألفاً و51 وفاة.

وبلغ إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس وفق البيان ذاته، 6 ملايين و878 ألفاً ومئة شخص.

وكانت ألمانيا سجلت الأربعاء، 80430 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، وهو كان أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور "أوميكرون" شديد العدوى، وسط تراجع معدل التطعيم مقارنة بمناطق أخرى في أوروبا.

وتلقى نحو 714 ألف شخص في ألمانيا حتى يوم الثلاثاء جرعة لقاح مضاد لكورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض.