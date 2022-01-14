استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا، رصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 225 حالة وفاة، و305 آلاف و322 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 126 ألفا و530 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 13 مليونا و240 ألفا و304 حالات.



وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 316 حالة وفاة، و184 ألفا و615 إصابة إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 140 ألفا و188 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 8 ملايين و155 ألفا و645 إصابة.



وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 159 ألفا و161 حالة و112 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و930 ألفا و528 حالة والوفيات إلى 90 ألفا و620 وفاة.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 335 حالة وفاة، و109 آلاف و133 إصابة، لتصل حصيلة من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 151 ألفا و342 حالة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 14 مليونا و967 ألفا و817 إصابة.



وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ تسجيل 93 ألفا و 154 حالة إصابة جديدة و261 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و805 آلاف و149 حالة، والوفيات إلى 115 ألفا و866.



وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 33 ألفا و344 حالة إصابة، و13 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و465 ألفا و463 حالة، والوفيات إلى 21 ألفا و127 وفاة.



وفي بلجيكا، سجلت البلاد 39 ألفا و321 إصابة ووفاة 27 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و347 ألفا و164 مصابا، والوفيات إلى 28 ألفا و566 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و769 إصابة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و627 ألفا و209 إصابات، وارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و536 حالة وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 23 ألفا و929 إصابة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و23 ألفا و938 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و453 حالة وفاة.



وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث سجل المقر 21 ألفا و155 إصابة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 17 ألفا و946 إصابة يوم أمس، سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 740 حالة وفاة جديدة مقابل 745 حالة وفاة يوم أمس.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1096 إصابة ب"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 711 ألفًا و728 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 5 آلاف و774 حالة وفاة.



وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 38 ألفا و445 إصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و663 ألفًا و99 إصابة، كما سجلت 81 حالة وفاة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و147 حالة وفاة.



