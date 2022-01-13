إصابات بالرصاص فى مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال بنابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق مساء الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان الخميس، إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطي فيما أصيب 34 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في برقة التي شهدت مواجهات متكررة مع المستوطنين منذ مقتل مُستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية قبل نحو 3 أسابيع.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة دعت لها حركة فتح وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المركبات بالحجارة قرب بلدة دير شرف غرب نابلس اليوم.