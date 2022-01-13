حصاد وزارة التضامن الأسبوعى.. خدمات علاجية لـ24 ألفًا

شهد حصاد وزارة التضامن الاجتماعي هذا الأسبوع، عددا من الأحداث المهمة، حيث قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق قدم خدمات علاجية لـ 24 ألفا و814 مريض إدمان جديد ومتابعة، من أبناء محافظة الإسكندرية على مدار عام 2021، لافتا إلى ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة والتفتيش المستمر والكشف الدقيق ووضع الإجراءات الرادعة للمتعاطي.

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في حين صرح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك يقوم تحت قيادة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بهيكلة قطاع الحاسب الآلي وعمل تعديلات وأنظمة جديدة مما استدعى إيقاف بعض أعمال نظام الحاسب الآلي، وحرصًا من البنك على تلبية وتحقيق خدمات العملاء وتيسير صرف مستحقاتهم فقد تقرر فتح فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 104 فروع يومي الجمعة والسبت 14 و15 يناير على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، ويوم السبت ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا.

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وأعلنت وزارة التضامن عن بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" السبت المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن عدد مستفيدي الدعم النقدي بلغ 3.8 مليون مستفيد، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

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كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية استقر عند 19 ألفًا و 175 منفذا حتى يناير الجاري.

وأكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن أن عدد المؤمن عليهم بلغ 14 مليونًا و23 ألفًا حتى يناير الجاري مقارنة بـ13 مليونًا و 979 ألفًا ديسمبر الماضي، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين 694 ألفًا مقارنة بـ10 ملايين و 662 ألفًا، فى ديسمبر الماضي.

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وأشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالمجهود الكبير الذي تقوم به اللجنة المنظمة لفعاليات منتدى الشباب بشرم الشيخ، خاصة أنه يقام في ظل ظروف استثنائية يواجهها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا ومتحوراته، لذلك رفعت اللجنة المنظمة أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من أجل سلامة المشاركين واتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد- 19 خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون"، وهو الأمر الذي يؤكد قدرة الشباب المصري على تنظيم أقوى الفعاليات العالمية بمنتهى الاحترافية.

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