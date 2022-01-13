الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الرئيس العراقى: استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر «عمل إرهابى»

برهم صالح
برهم صالح

أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، الخميس، أن استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر عمل إرهابي.

وقال صالح، في تغريدة على "تويتر"، إن "استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابي إجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية".

أضاف أن "مثل هذه الأفعال مُدانة، وتوقيتها لعرقلة الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل حكومة نريدها مقتدرة حامية للسيادة وأمن المواطنين"، مؤكدة "ضرورة الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصابة طفلة وامرأة بجروح بهجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسئولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح"، بحسب وكالة الأنباء العراقية. 

أضافت أنه "سقط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها"، مبينة أن "القوات الأمنية تعمل الآن على التأكد من الإصابات والأضرار". 

في وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء الخميس، استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بهجوم صاروخي، وسط أنباء عن استهداف السفارة الأمريكية. 

من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية ببغداد، تفعل منظومة سيرام بعد هجوم استهدف المنطقة الخضراء.

برهم صالح الجمهورية العراقية الداخلية العراقية المنطقة الخضراء بغداد

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