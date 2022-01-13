الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاني البحيرى: فخور بارتداء قرينة الرئيس من تصميمه بمنتدى شباب العالم

هاني البحيري
هاني البحيري

أعرب مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، عن فخره واعتزازه بارتداء السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أزياء من تصميمه، وذلك خلال حضورها فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.

ونشر هاني البحيري عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام" عددا من الصور للسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي من فعاليات منتدى شباب العالم وعلق عليها قائلا: "لنا كل الشرف أن سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي أن ترتدي من أزياء هاني البحيري يشرفنا ويسعد بيت الأزياء المصري العالمي هاني البحيري أن يعلن عن مدى فخره عن تصميم الأزياء الخاص بسيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية .

 

وأضاف: “فخورون أننا جزء من الصناعة المصرية التي تحرص دائما حرم فخامة الرئيس أن تكون أغلب أزيائها بأياد مصممين أزياء مصريين وتشجع وتدعم مصممي الأزياء المصريين الصغار والكبار”.

واختتم هاني البحيري المنشور قائلا: “حفظكم الله ورعاكم وحماكم أينما كنتم”.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم. 

هانى البحيرى ديفيليه هاني البحيري السيدة انتصار السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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