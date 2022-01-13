الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاكتتاب فى سندات الخزانة الأمريكية أجل 30 عامًا أعلى من المتوسط

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أعلى المتوسط، بعد أن باعت في وقت سابق من الأسبوع الحالي سندات مدتها ثلاث سنوات، وسندات مدتها عشر سنوات وكان الاكتتاب فيها أعلى قليلا من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 075ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 35ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 22 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 895ر1% ومعدل التغطية 22ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 29ر2 مرة.

وتعتزم وزارة الخزانة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 20 مليار دولار، حيث ستعلن نتيجة الاكتتاب في هذا الطرح يوم الأربعاء.

وباعت الوزارة في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 20 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها أعلى كثيرا من المتوسط.

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وائل لطفي

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