«أوقاف الإسكندرية» تناقش القضايا السكانية بمسجد سيدى ياقوت بحى الجمرك

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم اجتماعًا بمسجد سيدي ياقوت العرش بميدان المساجد بحي الجمرك، تحت عنوان «القضايا السكانية» بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بناءً على توجيهات الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقضايا المرأة وحقوق الطفل.

ترأس الاجتماع الشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، بحضور ١٣ إماما وثلاث واعظات، والشيخ يحيى عبدالحميد مسئول الثقافة والشيخ أيمن حجازي إمام المسجد.

وتحدث الشيخ هاشم عن عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام والتي من بينها ظاهرة الطلاق المعجل وكيف أنه تسبب في تفكك العديد من الأسر التي نشأ عنها مشكلة أكبر خطرًا وأعمق تاثيرًا ألا وهي أنه يوجد حاليا ما يزيد على ٤ ملايين طفل مشرد، بالإضافة إلى مشكلة العنف ضد المرأة، وقضية الختان، والزواج المبكر.

وأكد أن الداعية ينبغي عليه أن يخالط الناس مخالطة تجعله مقدمًا لديهم مؤثرا فيهم، وأنه يتحمل جزءا كبيرا من المسئولية تجاه هذه القضايا، وأنه ينبغي عليه البحث في كل ما هو جديد ليفتح به آفاقًا دعوية كثيرة يكون لها أثر كبير في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس.

كما أشار إلى أنه سيتم عقد دورة تدريبية لعدد من الأئمة داخل المجلس القومي للمرأة، يومي ٣٠ و ٣١ من الشهر الجاري، من شأنها إعداد خريطة دعوية في مناطق محددة داخل المحافظة وخاصة قرى حياة كريمة، للحديث عن هذه القضايا سالفة الذكر وغيرها، مشددًا على تنفيذ التعليمات والالتزام الكامل بما فيه مصلحة الوطن.