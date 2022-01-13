بدء المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال بلقاح ضد كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، بدء المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال في المملكة بلقاح ضد فيروس كورونا حسب الأولوية العمرية.

وقالت الصحة السعودية، في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية" إن المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح ضد "كورونا" للفئة العمرية من (5-11) عامًا والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم قد تمت، لتبدأ اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، حيث يتم العمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.

كانت الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق أهمية تلقي الأطفال من 5 - 11 سنة للقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يحقق مناعة ضد الفيروس ومتحوّراته، وتقليل احتمال إصابة الطفل بالفيروس ومتحوّراته وتسريع العودة للحياة الطبيعية، وتفادي مضاعفات (كُوفيد-19) الطويلة الأمد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، بدء حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وقال العبد العالي، إن السعودية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تطعيم للأطفال، مبينا أن "جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية وفعالية ممتازة، ومرت بجميع المراحل الطبية والأخلاقية لاعتمادها، ويستخدمها الملايين حول العالم".

في السياق، أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بواقع 5499 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في المملكة- نشرتها عبر حسابها بموقع «تويتر»- إن تم تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 599044 حالة.

أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 2978 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 555035 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8901 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 262 حالة.