الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاعتماد والرقابة الصحية تتفقد الأعمال النهائية لافتتاح فرع السويس

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

تفقد الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، أعمال رفع الكفاءة وبحث التفاصيل الفنية النهائية الخاصة بالفرع الجديد للهيئة بمحافظة السويس مع ممثلي شركة وادي النيل للمقاولات تمهيدا لفرشه وافتتاحه خلال هذا الشهر، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع المعايير الدولية للجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة داخل نطاق محافظة السويس وتخدم السكان البالغ  عددهم  877,489 ألف نسمة.

كما قام المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بإجراء المقابلات الشخصية لاستكمال فريق العمل بالفرع وذلك بمشاركة د. سعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع. 

وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن حصول معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي 2021 الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك بنسبة نجاح بلغت 99.6%، موجها الدعوة لمراكز العلاج الطبيعي على اختلاف أنواعها للتسجيل بالهيئة وفقا المعايير الجديدة حتى تتمكن من التعاقد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تقديم خدمات صحية ترقي إلى مثيلاتها العالمية.

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه على مدار ثمانية عشر شهراً، قامت لجنة من خبراء وأساتذة العلاج الطبيعي في مصر واستناداً إلى المعايير العالمية في مجال العلاج الطبيعي؛ بتطوير وإعداد معايير اعتماد العلاج الطبيعي، والتي اشتملت على أربعة أقسام هي متطلبات وشروط الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المؤسسة وخدمات العلاج الطبيعي المنزلية.. أعقب ذلك طرح المعايير للدراسة الميدانية والتي شارك فيها أكثر من 30 مركز علاج طبيعي في مصر لقياس مدي فاعلية وكفاءة تلك المعايير ومدي سهولة تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تقييمها بواسطة مجموعة من خبراء الجودة ثم الأخذ بمعطيات تلك الدراسات وتحليلها والعمل عليها حتى تكون واقعية ومحدثة وقابلة للتطبيق.

هيئة الاعتماد الاعتماد والرقابة الصحية السويس التأمين الصحي الشامل

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