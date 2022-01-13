رئيس مكتب أونروا لـ"الدستور": منتدى الشباب رسالة أمل للعالم.. ومبادرة إعمار غزة «عظيمة»

أعربت سحر الجبوري رئيس مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القاهرة، عن تهنئتها لمصر على قدرتها عقد منتدى شباب العالم مرة أخرى بعد جائحة كورونا.

وقالت، في تصريحات لـ"الدستور" على هامش أعمال المنتدى، : "أتمنى دائمًا أن يتذكرون اللاجئين الفلسطينيين، وتتم دعوتهم إلى المنتديات والاجتماعات التمكينية التي تنظمها مصر، وكذلك البرامج التدريبية، لأن هؤلاء اللاجئين لديهم طموحات وآمال يريدون تحقيقها".

رسالة أمل من أرض السلام

وأضافت الجبوري أن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بشكل سليم للغاية، فهي لم تتجه إلى الإغلاق الكامل أو المستمر، أو التوقف الاقتصادي، مشيرةً إلى أن القاهرة تعاملت بشكل متوازن.

الجبوري مع محررة الدستور في منتدى شباب العالم

وتابعت: "المنتدى جاء رسالة أمل من أرض الأمل والسلام.. فضرورة عقد المنتدى في هذا الوقت تأتي من أهمية بعث تلك الرسالة بعد أن فقد العالم الأمل في ظل كورونا، فالحالة النفسية لكل العالم سيئةفي ظل التقييد والتشديد والوباء".

مصر منحت الأمل للشعب الفلسطيني

وأكدت أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار قطاع غزة المحاصر، هي مبادرة عظيمة، مضيفةً: "تلك المبادرة جاءت من السماء من أجل أن تمنح الأمل لشعب فقد الأمل".

وأوضحت أن مبادرة مصر لإعادة الإعمار تعني إدخال موارد إلى القطاع، وتشغيل الشباب في ظل ارتفاع نسبة البطالة في غزة، وتحريك الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار، فهي مبادرة رائعة وأتمنى أن تكمل خطواتها ويتم توسيعها".

وأشارت إلى أنها دعت، خلال مشاركتها في المنتدى، إلى دعم وكالة "أونروا" من خلال المبادرة، عبر بناء فصول في مدارسها القائمة، وكذلك معامل بحثية وكمبيوتر وغيرها، وإمكانية تجهيزها.

وقالت: "أنا أثق أن الحكومة المصرية ستستجيب إلى هذا النداء، فمصر من الدول المؤسسة للوكالة، ودعمها تأريخي وقائم ومستمر، ونحن نوجه الشكر والتقدير إليها على كافة المستويات".

وأضافت: "الرئيس السيسي دعا إلى تمويل الوكالة خلال وجوده في الجمعية العام للأمم المتحدة، وهو أول رئيس مصري يقوم بذلك في تاريخ الوكالة طوال الـ72 عامًا".

أجندة منتدى شباب العالم

وتحدثت الجبوري، أمس، في الجلسة التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهمية الدعم الذي تقدمه مصر إلى قطاع غزة المحاصر.

وضمت أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا، التي أثرت على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى (السلام والإبداع والتنمية).

وطرحت أجندة المنتدى تطرح قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وتركز على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.