الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: منتدى شرم حقق نجاحًا غير مسبوق وشباب مصر لم يعد مهمشًا

علاء قريطم
علاء قريطم

قال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة حقق نجاحًا غير مسبوق، في ظل التحديات التي يشهدها العالم أجمع على كافة الأصعدة السياسية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشباب أصبحوا غير مهمشين في عهد الرئيس السيسي الذي أولى بهم اهتمامًا من أجل تمكينهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة المصرية الحديثة.

وثمّن قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس، التوصيات التي خرجت من منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة والتي جاءت أبرزها على النحو التالي: لدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة، ونشر التعريف بالموارد المائية والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، وأخيرًا طلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن أبرز مكاسب منتدي شباب العالم، هي رؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة بشأن ضرورة التعاون الدولى فى مواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، موضحًا أن المنتدى ساهم في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنمية، وأرسل رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، ويعد فرصة كبيرة لتعزيز الجهود المبذولة فى ملف السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أنه أكد بالدليل القاطع أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، موجهًا التحية والتقدير والشكر لجميع القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة وما حققوه من نجاحات شهد لها العالم الدولي.

اختتم قريطم بالإشادة لحديث الرئيس السيسي للصحفيين الأجانب فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وتأكيده على أنها مكفولة للجميع في مصر، مؤكدة أن ما قاله الرئيس السيسي فيما يخص الأشقاء في السودان بمثابة التأكيد على أن مصر دائمًا داعمة لاستقرار الدول وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

علاء حمدى قريطم عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب منظمة الصحة العالمية عضو مجلس النواب منتدى شباب العالم

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١٩٩٠-٢٠٢١

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