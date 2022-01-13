الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرعاية الصحية تعلن بدء التشغيل الفعلي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي

مستشفي الكرنك
مستشفي الكرنك

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بدء التشغيل الفعلي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي، موضحة أن هذا التشغيل تم حرصًا من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وبدأ تشغيلها حيث تم إجراء ثمانية مناظير جهاز هضمي منها 7 حالات مناظير جهاز هضمي علوي وحالة واحدة منظار قولون، كما تم أخذ عينات Biopsy من بعض الحالات لفحصها.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية إلى أن مناظير الجهاز الهضمي تعد من التقنيات الفعالة المُستخدمة في التشخيص البصري الدقيق للعديد من أمراض الجهاز الهضمي باستخدام كاميرا صغيرة يتم تثبيتها في أنبوبة طويلة يتم إدخالها إلى الجهاز الهضمي، كما تُستخدم في علاج بعض الأمراض أيضاً.

ونوهت هيئة الرعاية الصحية أنه قد شارك في إجراء المناظير كلاً من الدكتور أندرو فاروق فخري- أخصائي ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمستشفى، والدكتور ماجد فريد - أخصائي التخدير بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من التمريض استاذة ياسمين صلاح عبد الوهاب، وميادة عرفة جابر، عبير محمد عثمان، لافتة إلى أنه تمت إجراء جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المنتفع. 

وتواصل هيئة الرعاية الصحية تطوير كافة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة في المحافظات التي تم تدشين منظومة التأمين الصحي الأشمل بها لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمرضى والحصول على أعلى نسبة رضاء بين المنتفعين عن الخدمات الطبية بأقل تكلفة مادية وأعلى جودة طبية لهم.

هيئة الرعاية الصحية الأقصر وحدة صحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

السيسى عن الصحف الأجنبية المهاجمة لمصر: «يقولوا اللى عايزينه»

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

بلاغ للنائب العام يتهم طبيبًا بـ«قتل وائل الإبراشى»: خطط لاغتياله

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب