الرعاية الصحية تعلن بدء التشغيل الفعلي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بدء التشغيل الفعلي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي، موضحة أن هذا التشغيل تم حرصًا من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وبدأ تشغيلها حيث تم إجراء ثمانية مناظير جهاز هضمي منها 7 حالات مناظير جهاز هضمي علوي وحالة واحدة منظار قولون، كما تم أخذ عينات Biopsy من بعض الحالات لفحصها.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية إلى أن مناظير الجهاز الهضمي تعد من التقنيات الفعالة المُستخدمة في التشخيص البصري الدقيق للعديد من أمراض الجهاز الهضمي باستخدام كاميرا صغيرة يتم تثبيتها في أنبوبة طويلة يتم إدخالها إلى الجهاز الهضمي، كما تُستخدم في علاج بعض الأمراض أيضاً.

ونوهت هيئة الرعاية الصحية أنه قد شارك في إجراء المناظير كلاً من الدكتور أندرو فاروق فخري- أخصائي ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمستشفى، والدكتور ماجد فريد - أخصائي التخدير بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من التمريض استاذة ياسمين صلاح عبد الوهاب، وميادة عرفة جابر، عبير محمد عثمان، لافتة إلى أنه تمت إجراء جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المنتفع.

وتواصل هيئة الرعاية الصحية تطوير كافة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة في المحافظات التي تم تدشين منظومة التأمين الصحي الأشمل بها لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمرضى والحصول على أعلى نسبة رضاء بين المنتفعين عن الخدمات الطبية بأقل تكلفة مادية وأعلى جودة طبية لهم.