الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تحذر من وقوع حرب واسعة بسبب التوترات المحيطة بأزمة أوكرانيا

وزير الخارجية البولندي
وزير الخارجية البولندي

حذر وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، الذي تترأس بلاده منظمة الأمن والتعاون الأوروبي منذ بداية العام، من تهديد جديد بوقوع حرب واسعة في ضوء التوترات المحيطة بأزمة أوكرانيا.

وقال راو - في كلمة خلال عرض برنامج الرئاسة البولندية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا اليوم /الخميس/ - "يبدو أن خطر الحرب في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أكبر من أي وقت مضى في الثلاثين عاما الماضية".

وأضاف أن الدعوات إلى ضمانات أمنية والخطاب حول مجالات النفوذ؛ يتطلب تقييمًا جادًا واستجابة مناسبة؛ بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، التي التزمت بها جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الاوروبي، مشيرا إلى أن المنظمة الأمنية لديها 57 دولة عضوا بما في ذلك أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لها الدور الحيوي الرئيسي في مناقشة جميع المفاهيم، بالإضافة إلى تدابير بناء الثقة، موضحا أن الشرط الأساسي هو أن يكون لدى جميع الأطراف المعنية "حوار بحسن نية".

وشدد الوزير على أنه يجب أن تكون الحلول متوافقة مع اتفاقيات مينسك ومع الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

من جانبها، شددت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي هيلجا شميد، على دور المنظمة في حل النزاعات، موضحة أنه من الضروري بشكل عاجل نزع التصعيد وإعادة بناء الثقة.

يذكر أنه أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن عواقب العدوان الروسي ضد أوكرانيا ستكون سريعة ومنسقة بل وشديدة.


جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ومسئولة مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت في (بروكسل) حيث ناقشا الحشد العسكري الروسي المستمر وغير المبرر على حدود أوكرانيا.

وزير الخارجية البولندي أوكرانيا التعاون الأوروبي فيينا نظمة الأمن والتعاون الاوروبي أزمة أوكرانيا

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