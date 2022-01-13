إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري بالبحر الأعظم

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات .

وأزالت المحافظة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري، حيث قامت المحافظة من خلال حي جنوب الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها إلى أنه تم البدء في إزالة العقارات المتعارضة بنطاق طريق البحر الأعظم بحي جنوب وذلك بعد تعويض قاطنيها المستحقين لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال .