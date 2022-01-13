الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قيادى بالشعب الجمهورى: لدينا المئات من الشباب على أعلى درجات التأهيل والتدريب

خالد الباشا القيادي
خالد الباشا القيادي بحزب الشعب الجمهوري

 ثمن خالد الباشا، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة، دور الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أننا أصبح لدينا المئات من الشباب المؤهل والمدرب وفقا لأحدث المعايير الدولية يصلح لتولى المناصب والمسئولية في مختلف القطاعات بفضل دور الأكاديمية.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، في تصريحات له إلى أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا للشباب وآليات تدريبه وتمكينه، حيث يوجد العديد من المؤسسات التي تعد نموذجا في تطوير مهارات الشباب، لعل أبرزها البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب كذلك الأكاديمية الوطنية وغيرها من المؤسسات التي تخرج للدولة المصري العشرات من القيادات الشابة التي تصلح لتولي المسئولية.  

كما أشاد الباشا، بالملفات والقضايا التي تناولها منتدى شباب العالم الذي اختتم فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الرؤساء والزعماء من مختلف دول العالم، مشيرا إلى هناك عشرات القضايا التي تمت مناقشتها خلال الجلسات والورش التي أقيمت على هام المنتدى.

وتعد الأكاديمية الوطنية للشباب بمثابة منصة للعديد من المبادرات التي انبثقت عن تركيز مصر على إنشاء قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل الشعلة القيادية في جميع المجالات وامتلاك وعي عميق وفهم شامل للتحديات والفرص التي تقابلها البلاد والقارة الأفريقية والتي كانت ثمرة توصيات منتدى الشباب ، ونجحت في تخريج أجيال من القادة الشباب في مختلف المجالات.

وقد خرج منتدى شباب العالم هذا العام بعدة توصيات وهي : الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة، ونشر التعريف بالموارد المائية، والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، وإطلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي منظمة الصحة العالمية البرنامج الرئاسي منتدى شباب العالم حزب الشعب الجمهوري الأكاديمية الوطنية تدريب الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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